Informatiu Balear 2 - 14/03/2023 - RTVE.es

Avui fa 3 anys de la declaració de l'Estat d'Alarma.

inflació continua sent la protagonista. Al mes de febrer els preus a les Balears van augmentar un 6%.

La ruta de servei públic entre Menorca i Barcelona entrarà en vigor a 2024 amb una tarifa mitjana de 60 euros per trajecte.

Més de 140 empreses es donen a conèixer entre avui i demà a unes jornades de selecció a la UIB.

Les obres de la Plaça d'Espanya de Palma descobreixen una part de l'antiga murada, ja documentada.

El sud-coreà del Mallorca Kang in Lee torna a ser convocat per la Selecció del seu país.

Durant les pròximes hores, el retorn del centre de l'anticicló farà que el vent perdi intensitat i que després d'una refrescada transitòria, a partir de demà a darrera hora torni a entrar una massa d'aire càlid. I això ho notarem amb una nova pujada de les temperatures entre dijous i divendres. Durant el cap de setmana, l'aproximació d'un solc d'aire fred ens podria deixar més nuvolades i, potser, algun ruixat.