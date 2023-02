Informatiu Balear 2 - 14/02/2023 - RTVE.es

La Conselleria d'Educació i els sindicats acosten postures després de la reunió que han tengut avui dematí.

Palma no tindrà pisos fets amb contenidors marítims per pal·liar el dèficit d'habitatge.

L'ONG "Somos Uno Más" continua amb la recollida de material a un magatzem al Polígon de Can Valero, a Palma.

La Policia ha detengut el presumpte responsable dels fondejos il·legals a Porroig i de l'abocador de Cala Tarida, a Sant Josep.

Comença a Sevilla el judici per la mort del legionari mallorquí durant unes maniobres a 2019.

Moviments a l'Atlètic Balears perquè la premsa situa a Onésimo Sánchez fora de la banqueta del conjunt blanc-i-blau.

El dimarts ha començat amb molts núvols baixos fruit de l'elevada humitat que aporta el vent de llevant que bufa a bona part de l'arxipèlag. Un flux de l'est impulsat per l'anticicló que s'encarregarà de mantenir-nos al marge d'una borrasca atlàntica que durant les pròximes hores ens enviarà un front de núvols. A més, la seva posició sobre les Canàries i el seu gir antihorari s'encarregaran d'impulsar una massa de pols sahariana cap a casa nostra i que ens afectarà durant el cap de setmana. I no arribarà sola, ja que ho farà acompanyada d'una massa d'aire més temperada sobretot avançada la setmana, deixant-nos menys fred matinal i més bonança de dia.