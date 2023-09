L'odissea dels estudiants per trobar pis

Bon dia. Els preus per llogar una habitació a Palma s'han duplicat en el darrer any i mig. I això afecta, especialment, els estudiants, obligats a compartir pis. L'opció de viure a la residència universitària del campus de Palma és per als pocs afortunats que aconsegueixen plaça. Ja estan totes assignades i hi ha una llista d'espera de gairebé 200 persones.