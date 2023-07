Informatiu Balear 2 - 12/07/2023 - RTVE.es

Una jove d'uns 30 anys es troba greu a la UCI de Son Espases després de ser atropellada aquesta matinada al Passeig Marítim de Palma.

A l'altra via més transitada de Palma, a la Via de Cintura, es podrà tornar a circular a 100 o 120 km per hora.

Aquesta matinada s'han registrat més de 37 graus a Banyalbufar. És la cinquena major temperatura de nit a la història del municipi.

Pedro Marín és el nou president de l'associació hotelera de Platja de Palma.

El GOB està de 50 aniversari i recorda les grans fites com la protecció de s'Albufera, Cabrera, Punta de n'Amer o es Trenc.

L'Espanya de Caldentey i Cata Coll prepara el Mundial de Futbol establerta ja a Nova Zelanda.

Després d'una nova nit tòrrida demà es preveu l'entrada del vent del nord que deixarà mar moguda, sobretot al nord de les Illes, i baixarà les temperatures màximes entre 3 i 7º. Encara farà calor, però no tanta com aquests dies enrere.