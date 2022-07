Continua el judici del Cas Cursah... avui han tornat declarar els policies locals acuSats de perjudicar, amb amenaces, extorsions i denúncies falses els negocis de la competència.

Segon dia de vaga indefinida i els fems es continuen acumulant als carrers de Sa Pobla i d'Alcúdia.

Els tripulants de cabina de la companyia Ryanair reprenen la vaga.

Els advocats d'ofici denuncien que no cobren des de fa 4 mesos.

Incertesa i preocupació entre els que han comprat una entrada per al concert de Maluma per a diumenge a Palma.

La central tèrmica de Maó deixa enrere definitivament el fuel i passa al gasoil.

L'Espanya de Caldentey i Guijarro s'enfronta avui a l'Eurocopa contra la totpoderosa Alemanya.