Informatiu Balear 2 - 11/10/2022 - RTVE.es

Nova arribada de migrants a aigües de les Balears. 85 persones han arribat de manera irregular en les darreres hores a bord de 6 embarcacions.

José María Rodríguez passa la seva primera nit privat de llibertat al centre d'inserció social de Palma.

La patronal turística Exceltur espera uns darrers mesos de 2022 molt bons però vaticina un 2023 ple d'incerteses.

Els professors de la concertada demanen l'equiparació salarial amb els docents de l'ensenyament públic.

Dijous comença la campanya de vacunació combinada de grip i de covid.

El Parlament fixa avui en sessió plenària el sostre de despesa per a l'any que ve: quasi 6.000 milions d'euros.

El prestigiós director de fotografia Edward Lachman és un dels plats forts de l'onzena edició del Mallorca International Film Festival.

Empat amb regust de derrota del Mallorca al camp del coer, l'Elx (1-1).

Dimarts gris, plujós i fresc. Fins ara les pluges més intenses i persistents s'han concentrat de matinada a Formentera i Eivissa i durant el mati s'han anat estenent per altres zones de les illes. Les quantitats acumulades més importants les tenim a les Pitiüses on acumulen entre 20 i més de 50 litres. Precipitacions que es mantindran aquesta tarda i també demà. A partir de dijous, lentament, l'aire fred s'enretirarà i pel sud arribarà aquesta massa d'aire càlid, que entre divendres, dissabte i diumenge, afavorirà temperatures per sobre dels 25º arreu i en algunes zones fregaran els 30º. Acabarem la setmana amb un ambient d'estiuet.