Bartomeu Cursach es nega a declarar com a presumpte beneficiari d'una trama de corrupció policial.

El Suprem confirma la condemna de 3 anys i mig de presó per a Jose María Rodríguez, l'exlíder del Partit Popular, per finançament irregular a les eleccions autonòmiques dels anys 2003 i 2007.

Primera jornada de vaga indefinida de fems a Alcúdia i a sa Pobla.

Malestar entre la comunitat musulmana després de la intervenció de la Guàrdia Civil en una finca on aquest cap de setmana anaven a sacrificar-se més de 200 xots per celebrar la seva tradicional festa religiosa.

Activistes del Front Obrer burlen la seguretat de l'Ajuntament de Palma i pengen una pancarta a la barana de Cort criticant a Jarabo per prohibir la recollida d'aliments a les portes dels supermercats.

La mallorquina Mavi Garcia fa història en aconseguir la tercera posició al Giro d'Itàlia.