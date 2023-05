Informatiu Balear 2 - 11/05/2023 - RTVE.es

El Partit Socialista de Francina Armengol guanyaria les eleccions i podria reeditar el Pacte de Govern

Compte enrere per a que comenci oficialment la campanya electoral aquesta mitjanit

El Consell de Mallorca elimina 17.000 places turístiques de la borsa per a nous hotels i establiments de lloguer turístic.

Un home ha estat detingut com a sospitòs de la mort d'una dona que va apareixer surant en aigues del Passeig Marítim l'estiu passat.

Torna Eivissa Medieval als carrers de Dalt Vila.

Mario Mola aspira a participar per quarta vegada en uns Jocs Olímpics.

L'entrada d'aire fred afavorirà la baixada de les temperatures combinada amb vent del nord. El front quedarà estancat durant els pròxims dies. Temps primaveral i insegur fins al final de la setmana que ve.