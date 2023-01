Informatiu Balear 2 - 11/01/2023 - RTVE.es

Per primera vegada una dona fa de dimoni en el primer ball de les festes de Sant Antoni a Manacor.

El Sindicat Autònom de Transport demana retirar la targeta intermodal als passatgers conflictius.

La Conselleria de Salut comença a reforçar la capacitat assistencial dels hospitals per mor de l'epidèmia de la grip.

El concert gratuït d'Antònia Font es farà finalment a Son Fusteret per poder acollir més gent, fins a 18.000 persones.

Fabinho és ja el nou jugador del Mallorca Palma Futsal.

Dimecres de núvols alts i mitjans, temperatures altes i vent del nord moderat a partir de la nit. Dijous de sol i ambient més fred. Divendres i dissabte tranquils i poc hivernals... a l'espera que la Setmana dels Barbuts sigui força més freda.