Informatiu Balear 2 - 10/07/2023 - RTVE.es

La presidenta Prohens anuncia els 10 consellers del seu nou Govern.

Un home ha estat detingut la matinada d'avui quan intentava segrestar un infant acabat de néixer a una habitació de la maternitat de l'Hospital Son Llàtzer de Palma.

Les Balears es preparen per a una setmana on la calor serà la protagonista.

Campos i Ses Salines es queden sense aigua corrent apta per al consum humà.

Mavi Garcia acaba setena al Giro d'Itàlia, la cursa per etapes més important de la temporada.

La calor no afluixarà i combinada amb niguls baixos i pols en suspensió farà que tenguem una gran sensació de basca.