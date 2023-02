Informatiu Balear 2 - 10/02/2023 - RTVE.es

Nou de cada deu joves d'entre 13 i 18 anys reconeixen que consumeixen pornografia, i d'aquests, un 20% en fan un consum considerat com a problemàtic.

La Conselleria d'Educació convoca la Junta de Personal Docent per a dimarts que ve amb una proposta d'aspectes a negociar que els hi ha presentat avui.

La ministra de Transports ha confirmat avui matí la privatització de la torre de control de l'aeroport de Palma.

Prop de la meitat de la posidònia a la platja de Talamanca és morta.

La palmesana Vicky Luengo opta al Premi Goya a millor actriu protagonista.

El Palma Futsal serà l'amfitrió de la final de la Champions League.