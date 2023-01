Alerta per la violència masclista

Alerta per l'augment d'assassinats masclistes a Espanya. El Ministeri de l'Interior ha convocat avui una cimera policial per estudiar millores en el sistema de protecció. Des de l'Institut Balear de la Dona proposen limitar la càrrega de feina dels agents que vigilen les ordres de protecció i establir un sistema semafòric per avaluar el risc.