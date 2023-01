Informatiu Balear 2 - 10/01/2023 - RTVE.es

Manacor es prepara per viure una nit històrica: per primera vegada una dona ballarà a la colla de dimonis.

L'Institut Balear de la Dona proposa limitar la càrrega de feina dels agents que vigilen les ordres de protecció per violència de gènere.

A Andratx, la Guàrdia Civil ha detingut dos joves, de 18 i 22 anys, per presumptament haver-ne apunyalat un altre.

La variant Kraken de la COVID podria imposar-se com la predominant per ser més contagiosa.

Rafel Nadal patrocinarà una embarcació del primer campionat de vaixells elèctrics del món.

El dimarts ha començat amb un ambient clarament hivernal i amb temperatures mínimes que han baixat fins als 5/10 ºC. Demà a la tarda el pas d'una cua de front tornarà a fer entrar el vent de tramuntana, sobretot al nord de l'arxipèlag. Dijous entrarà aire més fred, però després es tornarà a imposar l'anticicló i el vent del sud que fins dissabte ens deixarà un ambient molt agradable.