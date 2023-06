Informatiu Balear 2 - 09/06/2023 - RTVE.es

Fina Linares serà la pròxima batlessa d'Alcúdia gràcies als vots de VOX.

Les negociacions entre PP i Vox per investir presidenta Marga Prohens estan congelades.

El fins ara senador Vicenç Vidal serà el candidat de la coalició Sumar Més a la llista per al Congrés dels Diputats.

Comencen a arribar els estudiants que es traslladen a Mallorca per celebrar el final de curs.

Ben amics presenta els actes que es faran per la manifestació de l'orgull LGTBI.

Toni Marín és un dels pocs nedadors de natació artística homes que hi ha a Espanya.