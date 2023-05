Informatiu Balear 2 - 09/05/2023 - RTVE.es

Els funcionaris de justícia tornen a aturar per demanar un augment salarial

El motorista que provocà un accident a la carretera de la Serra aquest cap de setmana passat ha donat positiu en el test de drogues.

L'exdiputat eivissenc Josep Ramon Balanzat nega al judici les acusacions d'abusos i assetjament sexual a dos menors a Sóller.

El conseller de Medi Ambient creu que les prohibicions de festes il·legals a la mar s'han d'estendre més enllà de les zones protegides.

L'escola agrària de Sa Granja, a Maó, es convertirà en un centre de cooperació, innovació i investigació, amb un projecte finançat amb 3 milions pels fons "Next Generacion" de la Unió Europea.

El Palma Futsal celebra amb les autoritats i l'afició el títol de campió d'Europa.

Finalment arriba la primavera. Durant la setmana arribarà la inestabilitat. Hi haurà alguns ruixats i l'entrada del vent del nord que provocarà que davallin els termòmetres.