Informatiu Balear 2 - 09/01/2023 - RTVE.es

La campana més grossa de la Seu, n'Eloi, toca a difunts per la mort del Papa.

El Govern fa una passa endavant per limitar la compra d'habitatges a no residents.

La comunitat xinesa a les Illes viu amb incertesa la situació per la covid al seu país.

Des d'avui se suprimeixen més de 600 places d'aparcament al Passeig marítim de Palma per mor de la reforma.

El Mallorca ja pensa en el seu pròxim compromís a Pamplona amb el debat de si Abdón ha de ser titular.

La setmana ha començat amb temperatures mínimes que en molts dels casos no han baixat dels 14 a 18 ºC. Valors excepcionalment alts per l'època que responen a l'entrada del vent de ponent i mestral que ja ha deixat cops superiors als 40/50 km/h i una ratxa màxima de més de 100 km/h a la Serra de Tramuntana. Una ventada que arriba després del pas d'un front que ens ha creuat durant les últimes hores i que de matinada encara ha deixat alguns ruixats.

Demà, el dia arrencarà amb intervals de núvols a Menorca, però el sol s'acabarà imposant a tot arreu, només amb pinzellades de núvols prims. El vent acabarà girarà a component sud i tindrem notable mar de fons a la costa. La pròxima matinada serà entre 3 i 8 graus més freda i en moltes poblacions les temperatures mínimes cauran fins als 5 a 10 ºC. Demà a primera hora caldrà abrigar-se. De dia, les màximes també baixaran i en general no passaran dels 15 a 18 ºC, tot i que el sol i la manca de vent incrementaran la sensació de bonança.