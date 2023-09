Informatiu Balear 2 - 08/09/2023 - RTVE.es

Dilluns comença el curs escolar i als col·legis de les Balears encara manquen professors.

El Consell de Mallorca no farà noves autopistes, però sí que s'actuarà sobre els punts negres de la xarxa viària.

Tant Álvaro Gijón com José María Rodríguez es van sentir víctimes d'una cacera política durant la instrucció del Cas Cursach.

La UIB investeix al cineasta Agustí Villaronga com a Doctor Honoris Causa a títol pòstum.

El Balears, principal equip de la nostra Comunitat, debuta a la Segona RFEF jugant al camp de l'Athletic de Bilbao.

Maria de Mar Bonet rep anit la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.