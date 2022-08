El Consell de Mallorca ha anunciat avui l'eliminació de 26 grans projectes viaris previstos semblants a l'autopista de Campos-Llucmajor.

La ministra Ribera de Transició Ecològica i la ministra Maroto de Comerç i Turisme s'han reunit avui amb els consellers autonòmics per a consensuar les mesures d'estalvi energètic que entren en vigor demà.

Des d'avui els centres de salut de les Balears podran prendre mostres de pacients sospitosos de tenir la pigota del simi.

L'alarma generada pels casos de punxades a zones d'oci nocturn no impedeix que els joves surtin de festa, tot i que amb certa preocupació.

Cada any es recullen 600.000 kilograms de fems a les platges de Menorca.