Informatiu Balear 2 - 07/08/2023 - RTVE.es

Un problema informàtic en el sistema de facturació està provocant retards a l'aeroport d'Eivissa.

La direcció estatal de Podem preveu tancar la seu de les illes Balears i prepara l'acomiadament dels 7 treballadors.

Neixen tortugues marines per primera vegada a Mallorca.

Avui el municipi de Sineu es tenyeix de rosa per invocar el Much.

Continua el serial sobre el migcampista de l'Espanyol Sergi Darder i el Mallorca.

Demà, serà un altre dia de sol radiant arreu, algun nigul decoratiu i al capvespre es poden formar alguns niguls baixos a l'oest de Mallorca. De matinada les temperatures mínimes es mantendran al voltant o per davall dels 20º... però de dia ja pujaran: fins a 5º respecte d'avui i els termòmetres tornaran a enfilar-se fins a valors de 30 a 33º.