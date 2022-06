L'economia de les Balears ha crescut més d'un 9% en el primer trimestre de l'any.

Segons les previsions del Govern enguany es recuperarà el PIB previ a la covid.

Més de 4.600 estudiants han començat avui les proves d'accés a la Universitat, un 10% menys que l'any passat.

Més de la meitat de les emergències marítimes durant l'estiu estan protagonitzades per embarcacions d'esbarjo.

Cort planteja eliminar les subvencions municipals i la promoció de festes i fires relacionades amb el consum d'alcohol, com el Palma Beer o l'Oktoberfest.

El Suprem estableix que els propietaris d'una plaça de garatge sense habitatge no poden fer ús de la piscina comunitària.

Visitam l'Acadèmia de Rafel Nadal de Manacor.

"Una noche sin Luna" de Juan Diego Botto va ser l'espectacle triomfador a la gala dels Premis Max.