Informatiu Balear 2 - 07/02/2023 - RTVE.es

El Govern conclou que en la majoria de les 2.300 places sanitàries oferides hi ha prou candidats que acrediten el coneixement de la llengua.

Els principals sindicats educatius anuncien una protesta per a dia 22 de febrer davant el Consolat.

Els migrants de l'avió pastera que forçaren l'aterratge d'emergència d'un avió a Son Santjoan seran jutjats a Mallorca.

600 joves de 30 instituts es formen cada curs contra el ciber-assetjament.

El negocis afectats per les obres d'Isidor Macabich rebran una partida de mig milió d'euros.

La Lliga i el Mallorca cerquen a l'aficionat que el passat diumenge va fer crits racistes contra Vinicius.

La borrasca batejada amb el nom d'Isaac ens deixa un autèntic temporal que ja ha comportat acumulacions de precipitació superiors als 100/150 litres a la Serra de Tramuntana, fortes ventades arreu i onades superiors als 6 a 7 metres mar endins. La borrasca i els seus fronts associats avançaran cap al sud, i amb ells també ho farà la inestabilitat que entre avui i demà creuarà tot l'arxipèlag.