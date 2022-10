Informatiu Balear 2 - 06/10/2022 - RTVE.es

El Consell de Govern aprova el nou sostre de despesa pels pressuposts de l'any que ve.

La plataforma UNISEP es concentra per demanar que s'equipari el plus d'insularitat de docents, sanitaris, forces de seguretat i funcionaris de l'administració general amb els de les Canàries.

El GOB i una iniciativa particular han lliurat més de 46.000 signatures per protegir la zona del Cap Blanc, a Llucmajor.

La consellera d'Afers Socials es talla els cabells en suport a les dones iranianes.

La UD Eivissa prepara el seu compromís contra el Las Palmas amb la intenció de donar la sorpresa contra un equip imbatut.