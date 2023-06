Informatiu Balear 2 - 06/06/2023 - RTVE.es

Prop de 4.800 alumnes han començat avui les proves d'accés a la universitat.

El Partit Popular reconeix que l'abstenció de VOX a la investidura de Marga Prohens no serà gratuïta.

Dos autobusos escolars han xocat avui dematí a Sant Antoni de Portmany. Hi viatjaven 40 persones, la majoria alumnes de dues escoles del poble.

Ryanair diu que no cobra per pujar ensaïmades als seus avions.

David Bisbal inicia gira a Mallorca el 17 de juny dins el cicle Es Jardí de Calvià.

La Selecció Britànica de Salts entrena aquests dies a Mallorca.