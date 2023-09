Informatiu Balear 2 - 05/09/2023 - RTVE.es

12 detenguts a l'operació policial d'avui matí a Palma contra un grup criminal acusat de diferents robatoris amb violència.

El decret d'emergència habitacional que prepara el Govern permetrà que es divideixin pisos fins a un mínim de 60 metres.

El Consell de Mallorca no descarta aplicar restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa en temporada alta.

S'esfondra part del sostre de l'antic teatre La Defensora de Sóller. Encara se'n desconeixen les causes de l'incident però l'edifici estava pendent de rehabilitar.

Les cridades al Telèfon de l'Esperança de persones amb idees suïcides han augmentat un 20% en el darrer any.

Per a Enric Mas a La Vuelta que a hores d'ara celebra una contrarellotge a Valladolid.

Demà s'imposarà el sol a tot arreu, amb una mica de calitja i només creuaran algunes pinzellades de niguls prims. Pel que fa a les temperatures, aquesta pròxima matinada perdrem algun grau més i demà ens despertarem amb uns agradables 17/20 ºC a punts de Mallorca i Menorca, però per damunt dels 22/24 al llevant mallorquí, a Palma o a les Pituses.