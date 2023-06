Informatiu Balear 2 - 05/06/2023 - RTVE.es

Comença la ronda de contactes per investir Marga Prohens presidenta del Govern.

Si abans de la investidura s'han d'inscriure les llistes electorals per als comicis generals del 23 de juliol, Francina Armengol haurà de dimitir.

El jutge Penalva i el fiscal Subiran demanen la seva absolució en la primera jornada del judici per les presumptes irregularitats en la investigació del Cas Cursach.

Detingut a Mallorca un important traficant d'armes d'origen irlandés que s'havia amagat a l'illa per reunir-se amb la seva família.

Les biblioteques són plenes aquests dies d'estudiants que preparen els exàmens de selectivitat.

El Mallorca golejà ahir per 3 a 0 al Rayo Vallecano.