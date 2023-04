Informatiu Balear 2 - 05/04/2023 - RTVE.es

Comencen les vacances de Setmana Santa a les Balears. I molts aprofiten per viatjar. Avui hi ha prop de 800 vols programats als tres aeroports de les illes.

Les Balears són la comunitat on són necessaris més anys per adquirir un habitatge on viure.

Controlat l'incendi declarat avui migdia a ses Feixes de Vila.

El telèfon d'Emergències 112 ha estat inoperatiu durant més de 9 hores durant aquesta nit passada per uns canvis de coure antic per fibra òptica.

Aquesta setmana santa tots els productes estrella de Pasqua són més cars. La carn de xot s'ha encarit.

El Mallorca Palma Futsal s'enfrontarà contra el Benfica a la Final Four de la Champions League.