Informatiu Balear 2 - 05/01/2023 - RTVE.es

El conegut com a "violador del Tinder" veu reduïdes la seva condemna arran de la llei del "només sí és sí".

Memòria de Mallorca presenta una denúncia per l'assassinat d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar.

Queden poques hores per una de les nits més màgiques de l'any, i a Ciutadella tot està a punt per rebre ses Majestats.

Convocada una vaga indefinida del servei de la recollida de fems de Son Servera a partir de dia 13.

El Mallorca ja és als vuitens de final de la Copa del Rei després de guanyar al Pontevedra 0 a 2.

El 2022 ha estat un any de premis i reconeixements per a Antònia Vicens i per això avui li dedicam un reportatge especial.