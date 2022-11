Informatiu Balear 2 - 04/11/2022 - RTVE.es

Les restes d'un coet xinès fora de control han afectat el trànsit aeri a Balears.

Demanen 31 anys de presó per als dos detinguts per presumptament drogar i abusar sexualment de dues menors tutelades.

Constructors i agents immobiliaris s'oposen al plantejament del Govern de limitar la compra d'habitatges als no residents.

Al judici del cas Cursach ha declarat, com a testimoni des de la presó, Francisco Fernández Cortes.

Declara al cas Cursach l'ICO, el fill de la matriarca de Son Banya.

Rebuig dels taxistes i el PP al nou carril Bus VAO a l'entrada de Palma des de l'autopista de Llucmajor.

Augusto Fernández es juga aquest cap de setmana el títol Mundial de Moto 2 a Xest.

Totes les illes estan avui en alerta groga per fort vent i mala mar.

La cantaora Carmen Linares enceta avui vespre al Trui Teatre de Palma la quinzena edició Jazz Voyeur Festival.