Informatiu Balear 2 - 04/10/2022 - RTVE.es

La presidenta del Govern anuncia un pla de xoc de 200 milions d'euros per pal·liar la pujada de preus.

Avui hi ha un 25% menys de desocupats que ara fa un any.

La pujada dels tipus d'interès afecten ja al mercat immobiliari amb els preus dels solars a la baixa.

Comença la campanya de recollida d'oliva al Pla de Mallorca amb una collita que es preveu un 40% inferior.

A l'agost més de 2,1 milions de turistes estrangers visitaren les Balears, que va ser la primera destinació de tot Espanya.

Triomf de pinyol vermell de Jaume Munar, que derrota a Tòquio al número 3 del món Casper Ruud.

Una bossa d'aire fred afectarà el sud de les Balears a partir de demà. Des de dijous la inestabilitat es generalitzarà a tot l'arxipèlag.