Informatiu Balear 2 - 04/09/2023 - RTVE.es

Les Balears són la comunitat on més baixa l'atur i on més llocs de feina s'han creat durant l'agost.

El Banc d'Aliments adverteix que 2024 pot ser un any crític per als seus usuaris en presència de la Reina Sofia, que ha visitat la seu.

La Guàrdia Civil recupera un cadàver prop de Cala Falcó, a Manacor, que creuen podria pertànyer a un dels dos tripulants del veler.

Prohens anuncia més baixades d'impostos i no descarta eliminar el català com a requisit per fer feina a la funció pública.

Arriba un dels cursos més cars. De mitjana, les famílies de les Balears hauran de fer una despesa de 700 euros per infant.

El Mallorca continua enrocat a la part baixa de la classificació després de l'empat a zero a Son Moix contra l'Athletic de Bilbao.

Demà tornarà el cel blau, sobretot a Mallorca i Menorca on s'imposarà el sol. En canvi, a les Pitiüses encara es mantindrà el cel variable, amb més niguls fruit del vent humit de llevant que continuarà bufant deixant maror i alguna àrea de forta maror. Pel que fa a les temperatures, la matinada serà una mica menys càlida, però es presenta una nit tropical amb mínimes al voltant dels 20 a 24 graus.