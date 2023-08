Informatiu Balear 2 - 04/08/2023 - RTVE.es

Comencen les restriccions per mor de la sequera a Deià.

Encetam el primer cap de setmana d'agost amb molts de trull als aeroports de Balears.

Una vintena d'adolescents a Eivissa aprofita l'estiu per abordar embarcacions que fondegen sobre la posidònia.

Es compleixen 50 anys de la cessió de Marivent a la Casa Reial.

Cyle Larin ha entrenat avui per primera vegada amb el Mallorca. El futbolista canadenc s'ha posat a les ordres d'Aguirre.

El cap de setmana serà tranquil. Demà, sol, niguls alts i ennigulades que poden deixar ruixats dispersos i més probables a Mallorca. La Tramuntana anirà afluixant sobretot a partir de migdia. Diumenge, sol a les Pitiüses i un dia de cel més variable a Mallorca i sobretot a Menorca. Bufarà vent de nord fluix.