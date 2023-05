Informatiu Balear 2 - 04/05/2023 - RTVE.es

Ciutadella estrena nou hospital. El nou centre sanitari, en el Camí de Sa Caleta, compta amb 50 llits.

1 de cada 4 llocs de feina creats el darrer mes a tot l'Estat s'han signat aquí, a les Balears.

Nova jornada de vaga dels funcionaris de Justícia. Els sindicats xifren el seguiment en un 80 %.

Presó sense fiança per al jove de 22 anys acusat d'haver cremat presumptament 17 vehicles a Porreres.

Les Balears perden 6 banderes blaves i es queden amb 27 platges amb aquest distintiu.

I als esports Albert Torres viatja a Itàlia per disputar per tercera vegada el Giro.

Continuem sense canvis, amb força sol i més calor de dia, i ambpoca fresca de bon matí sobretot a prop de la costa, on les temperatures mínimes avui han tornat a quedar per damunt dels 11/16 ºC. Temps tranquil que ens continuarà acompanyant durant les pròximes hores, fruit de la persistència d'una massa d'aire estable i alhora càlida al damunt que combinada amb la forta insolació d'aquesta època farà pujar encara més les temperatures entre demà i també dissabte.