Informatiu Balear 2 - 03/11/2022 - RTVE.es

Les Balears són la comunitat autònoma on més ha abaixat l'atur a l'octubre. Hi ha un 32% menys de desocupats que fa un any quan l'economia encara patia la paràlisi per la pandèmia. Però també abaixa l'atur respecte del mes de setembre, un 5%. Ara mateix hi ha 34.900 persones desocupades.