Informatiu Balear 2 - 03/10/2023 - RTVE.es

Les Balears són la comunitat on més baixa el nombre d'aturats de tot l'Estat durant el mes de setembre: la desocupació interanual cau un 18%.

El Parlament debat sobre el decret d'emergència habitacional que s'acaba de publicar al BOIB.

L'ajuntament de Calvià celebra que no hi ha hagut cap mort per balconing aquesta temporada.

Les Balears han registrat l'increment d'alumnes més alt de tot l'Estat: un 32% més que fa 20 anys.

Les estafes en línia són les que més afecten la gent gran.

La Travessa, la 'trail' de la Serra de Tramuntana més emblemàtica, anuncia la seva fi.