Informatiu Balear 2 - 03/05/2023 - RTVE.es

Les Balears seran la primera comunitat a modificar les màquines escurabutxaques perquè no incitin al joc.

La pujada de l'Euríbor afecta especialment als ciutadans de les Illes.

Arxivat el cas dels vessaments irregulars a la Badia de Palma on es demanava quatre anys de presó per a Neus Truyol.

Les reserves per accedir a Formentera en vehicle augmenten, malgrat que la taxa s'ha duplicat.

Tornen les visites a les terrasses de la Seu.

Compte enrere perquè comenci la Final Four de la Champions League de Futbol Sala, on el Palma Futsal exerceix d'amfitrió.

Dimecres de sol, niguls alts i temperatures altes. L'estabilitat i la calor associada al vent del sud i a una massa càlida africana, ens acompanyaran ben bé, fins dissabte.