Informatiu Balear 2 - 03/02/2023 - RTVE.es

Els hotelers comencen els processos de selecció més prest que mai per evitar la manca de personal.

Demanen al Govern que promogui edificis en règim de COLIVING, amb espais comuns compartits, per acollir els treballadors de temporada.

L'Audiència de Palma ha rebaixat la condemna fins ara a 39 agressors sexuals a les Balears per la Llei del només sí és sí.

Moren dos joves de 21 i 19 anys en un accident de moto a Eivissa.

Vita és una refugiada ucraïnesa que va venir a Mallorca fa gairebé un any amb càncer de mama.

El Mallorca rep diumenge un Madrid plagat d'estrelles a un Son Moix que estarà ple per veure un dels partits més esperats de la temporada.

Com si fos el dia de la marmota, el divendres ha començat igual que els últims dies, amb vent del nord moderat a Menorca i a la Serra de Tramuntana, amb fred matinal i glaçades febles i locals a Mallorca i Eivissa. Unes condicions d’estabilitat que es mantindran durant el cap de setmana.