Informatiu Balear 2 - 02/11/2022 - RTVE.es

En marxa el primer carril BUS VAO de les Balears.

El Govern planteja limitar la compra d'habitatges als no residents.

Nou desnonament al barri palmesà de l'Amanecer d'una dona amb quatre infants que ocupava una planta baixa des de feia 7 anys

Les Balears són pioneres després d'haver firmat avui el primer conveni col·lectiu per a socorristes.

El Port d'Alcúdia ha estat l'escenari d'una prova del Sistema d'Alertes per Emergències davant possibles situacions que poden ser perilloses, com ara torrentades.

La UD Eivissa encaixa la seva cinquena derrota consecutiva i el nou tècnic Anquela escolta les primers xiulades a Can Misses.