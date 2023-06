Informatiu Balear 2 - 02/06/2023 - RTVE.es

Mai hi havia hagut tantes persones fent feina a un mes de maig a les Balears.

El Partit Popular insisteix en un govern estable i en solitari.

La declaració com a imputat del president del Consell d'Eivissa, el popular Vicent Marí, torna a ajornar-se.

Porreres fa balanç dels danys provocats per la barrumbada d'ahir.

L'entrenador Javier Aguirre renova amb el Mallorca per un any més.

Primer cap de setmana de juny amb un temps insegur: les nuvolades, els ruixats i les tempestes, localment intenses continuaran marcant les tardes.