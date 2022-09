Informatiu Balear 2 - 01/09/2022 - RTVE.es

356.000 persones es beneficien a partir d'avui a les Balears de la gratuïtat del tren i de les bonificacions del servei de busos.

Les Balears continuen liderant la recuperació turística. Durant els primers set mesos de l'any, ens han visitat 9.230.000.

Més de 16.300 mestres i professors han tornat avui a l'escola per preparar el nou curs.

El germà d'un infant víctima d'assetjament escolar publica un vídeo on es veu com pateix bullying a Lloseta.

Comença la pesca de raors a les Balears.

Es tanca el mercat de fitxatges amb Mallorca i l'UD Eivissa fent feina a contrarrellotge per completar els equips.