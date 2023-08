Informatiu Balear en 2' - 30/08/2023 - RTVE.es

El Govern estudia ampliar el nombre d'escales de creuers al dia al port de Palma durant la temporada baixa. Actualment, la xifra està fixada en tres creuers diaris, però el nou executiu estudia ampliar aquesta xifra a partir de l'any 2025.

En el darrer mes i mig el preu de l'oli s'ha encarit un 15%. Alguns supermercats el d'oliva arriba als 10 euros per litre.

La consellera de Salut defensa l'eliminació del requisit del català a la salut pública balear.

El Govern ha obert una investigació per determinar les causes de l'accident del creuer que va rompre les amarres diumenge al Port de Palma.

Els bancs de Marratxí que des de l'any 2018 lluïen els colors de la bandera LGTBI han estat pintats de marró. El nou equip de Govern de l'ajuntament, format per PP i VOX, explica que la decisió de repintar-los forma part d'un pla de reparació de tots els parcs i jardins del municipi.

Arran de la besada a Jenni Hermoso, la junta directiva ha aprovat un protocol contra la violència sexual i posa en marxa un pla d'igualtat. La Federació balear de futbol també demana la dimissió del màxim representant del futbol espanyol.