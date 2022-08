La Guàrdia Civil ha mostrat avui el material que va intervenir ahir en la macrooperació contra el tràfic d'estupefaents: hi hagué 14 detinguts, 12 d'ells a Eivissa.

L'Ajuntament fa marxa enrere i no presentarà a la convocatòria de l'Impost de Turisme Sostenible el projecte anunciat ahir per atreure nòmades digitals a la Platja de Palma.

Més 27 MIL conductors han estat multats aquest estiu per NO respectar les restriccions de circulació a Formentor entre les 10 del matí i les deu i mitja de la nit.

Viatjar en autobús també serà gratuït a Menorca a partir de dijous.

La mallorquina Mavi García es consolida com una de les millors ciclistes del món.