El rei Felip VI arranca l'agenda estival amb la recepció a les autoritats al Palau de l'Almudaina.

L'IPC avançat del mes de juliol escala fins al 10,8%.

Aquest cap de setmana hi ha més de 6.000 vols programats en els tres aeroports de les Balears.

Ja és habitual veure centenars de persones esperant a ports o aeroports o a la sortida d'hotels o discoteques i el problema és especialment greu aquests dies de temporada alta a Palma o a Eivissa.

La consellera de Salut compareixerà al Parlament dimarts que ve per donar explicacions sobre la dimissió del director de l'IB-Salut per haver signat unes oposicions en les que la seva filla va obtenir plaça.

Inaugurada a Palma la Copa del Rei Mapfre de Vela que arriba a la seva edició número 40.