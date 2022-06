L'IPC s'eleva al 10'2% i supera per primera vegada en 37 anys les dues xifres.

El sector dels treballadors de neteja demana una pujada del sou del 0,5% per evitar una vaga indefinida.

Els treballadors del servei de recollida de fems al Raiguer decidiran avui horabaixa si desconvoquen la vaga.

El GOB registra en el Parlament 11.800 firmes per garantir el benestar de les futures generacions.

Els eivissencs Maria Cristina Guasch i Sergi Minchiotti Marí millors notes de selectivitat.

Rafel Nadal debuta amb victòria a Wimbledon.