Informatiu Balear en 2' - 28/10/2022 - RTVE.es

Les Balears són la comunitat més afectada per la pujada dels tipus d'interès.

A partir de dia 15 de novembre es podran sol·licitar les ajudes del Govern per al lloguer.

El Govern apujarà el salari dels treballadors públics un 1,5% addicional enguany i un 2,5% l'any que ve.

Les places de docents ocupades els darrers anys per interins s'estabilitzaran a partir del 21 novembre.

Els moviments aeris augmenten a les illes en el pont de Tots Sants un 60% cent en comparació a 2019.

Entre gener i octubre han arribat al Port de Palma 424 creuers, un 20% manco que l'any 2019.

L'arribada de migrants irregulars a les Illes continua.

El Mallorca obre avui la jornada de Lliga rebent a Son Moix l'Espanyol.