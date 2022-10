Informatiu Balear en 2' - 27/10/2022 - RTVE.es

Les Balears lideren la creació de llocs de feina de tot Espanya i la taxa d'atur baixa al 5,7 %, la meitat que la mitjana estatal.

Palma acull el primer Congrés d'Àrees Marines Protegides de la Mediterrània occidental, amb un centenar d'experts internacionals.

El Mallorca Palma Futsal comença de la millor forma possible la seva estrena a la Lliga de Campions.

Milers de multes sense notificarL'Ajuntament de Palma ha reiterat que no revisarà d'ofici les multes de trànsit, malgrat ja són més de 600 les persones que diuen que l'empresa encarregada no els hi va notificar.

Augmenten les persones sense llar

Més greu és la realitat que viuen 852 persones sense sostre, ateses el darrer any per entitats socials de l'església a Mallorca. Una situació que s'ha agreujat amb la inflació i amb l'increment del preu de l'habitatge, i que pot provocar, alerten, que avui en dia qualsevol persona acabi al carrer.