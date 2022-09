Informatiu Balear en 2' - 27/09/2022 - RTVE.es

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, insisteix des de Palma, en una rebaixa de l'IVA, del 10 al 4% en productes bàsics com la carn, el peix o les conserves.

Una quarentèna d'entitats es manifesten avui al Consolat de Mar contra el model turístic.

La Policia Local de palma ha aixecat 7.000 denuncies durant la campanya de reforç de l'estiu.

Més de 1.000 persones participen cada any en els cursos de formació i ocupació del SOIB.

Palma és la ciutat on els supermercats són més cars.

El Mallorca torna als entrenaments sense internacionals i amb la vista posada al partit contra el Barça.