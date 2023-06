Informatiu Balear en 2' - 27/06/2023 - RTVE.es

El president del Parlament acaba la ronda de contactes amb els partits polítics sense una proposta oficial per a la presidència del Govern.

L'expresidenta del Govern denuncia falta de transparència en les negociacions per formar nou Govern.

Pren possessió del càrrec el nou fiscal superior de les Balears, Julio Cano.

Héctor Pons serà l'únic batle socialista a Menorca i governarà Maó en minoria amb 8 regidors.

Competència presenta un recurs contra el repartiment dels vehicles de lloguer que ha fet el Consell de Formentera en el seu pla de regulació de cotxes a l'illa.

Feliciano López debuta al Mallorca ATP, darrer torneig que disputarà com a professional.