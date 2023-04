Informatiu Balear en 2' - 26/04/2023 - RTVE.es

Tres creuers, amb una capacitat de més de 8.600 passatgers, han coincidit avui al Port d'Eivissa.

Constructors i agents immobiliaris fan un crit d'alarma davant la situació d'emergència de l'habitatge.

El 2022, 3 de cada 10 persones que participaren en els programes de la Creu Roja aconseguiren un lloc de feina.

Educació augmenta l'oferta formativa de Formació Professional per al curs que ve amb vint nous cicles formatius.

La Policia local de Palma no contractarà nous agents per a la temporada alta però reforçarà alguns serveis.

L'Eivissa es prepara per al partit contra el Racing de Santander on es pot certificar matemàticament el seu descens de categoria.