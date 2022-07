El director del Servei de Salut, Juli Fuster, presenta la seva dimissió.

Localitzat sense vida, al Torrent Gros de Palma, un home gran que passejava per la zona.

Avui s'ha registrat la nit més càlida de l'estiu i ens espera una jornada amb avís taronja a alguns indrets de Mallorca.

Les Balears són la comunitat on més oficines bancàries han tancat en els darrers anys: des de 2015 n'han desaparegut més de la meitat.

Avui s'ha signat el protocol que dona llum verda a l'inici del projecte per construir les noves cases de Don Pepe.

La UIB ha coordinat un estudi internacional, sobre l'expansió de moscards invasors a Europa que poden transmetre malalties com el zika, el dengue o la febre groga.

Una setantena de pel·lícules, concerts i trobades amb referents de la indústria cinematogràfica... Aquesta és la proposta de l'Atlàntida Mallorca Film Festival que anit arrancà amb la seva dotzena edició.

El Mallorca ha tornat avui als entrenaments a Son Bibiloni amb els seus dos darrers fitxatges.