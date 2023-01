Informatiu Balear en 2' - 24/01/2023 - RTVE.es

En plena onada de fred, els alumnes del col·legi Es Puig de Sóller duen flassades a classe perquè la calefacció no funciona.

El PSOE es planta davant l'amenaça de Més, que anuncia dimissions a l'Executiu si el català no torna a ser requisit per a metges i infermeres.

El Parlament valida el decret llei que posa fre a la construcció urbanística a les Balears.

Els lletrats de l'Administració de justícia, que són un centenar a Balears, se sumen a la vaga indefinida convocada a tota Espanya a partir d'avui.

La patronal PIMEM i el sector nàutic denuncien irregularitats en la concessió de 120.000 m2 en els molls comercials del Port de Palma.

Francesc Bennàssar i Marc Terrasa, són dos dels cinc mallorquins que participen a la carrera.